UNE VIOLENCE ORDINAIRE
16 mai 2026
Fusillade à Nantes : les mineurs des narco trafics sont-ils une génération perdue ?
Après la fusillade de Nantes, qui a coûté la vie à un adolescent de 15 ans, la place des mineurs dans le narcotrafic interroge plus que jamais. Recrutés toujours plus jeunes, exposés à une violence devenue quotidienne et nourris par la glamourisation du crime sur les réseaux sociaux, certains adolescents semblent désormais au cœur même de l’économie criminelle.
17 min de lecture
MOTS-CLESla France , narcotrafic , mineurs , jeunesse , délinquance , criminalité organisée , victimes innocentes
THEMATIQUESSociété
Stéphane Quéré est enseignant au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et à l'EFSC (Ecole Française des Sciences Criminelles). Il est également l'auteur d'ouvrages sur la criminalité organisée, dont Le crime organisé, co-écrit avec Xavier Raufer et publié aux éditions PUF, et La 'Ndrangheta, sorti chez La Manufacture de livres en 2009. il a également participé à l'écriture de Géographie de la France criminelle, signé par Alain Bauer chez Odile-Jacob ainsi que La Peau de l'ours : le livre noir du trafic d'animaux avec Sylvain Auffret. Co-fondateur du site de veille spécialisé CrimOrg.com.
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Stéphane Quéré est enseignant au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) et à l'EFSC (Ecole Française des Sciences Criminelles). Il est également l'auteur d'ouvrages sur la criminalité organisée, dont Le crime organisé, co-écrit avec Xavier Raufer et publié aux éditions PUF, et La 'Ndrangheta, sorti chez La Manufacture de livres en 2009. il a également participé à l'écriture de Géographie de la France criminelle, signé par Alain Bauer chez Odile-Jacob ainsi que La Peau de l'ours : le livre noir du trafic d'animaux avec Sylvain Auffret. Co-fondateur du site de veille spécialisé CrimOrg.com.