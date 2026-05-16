UNE VIOLENCE ORDINAIRE

16 mai 2026

Fusillade à Nantes : les mineurs des narco trafics sont-ils une génération perdue ?

Après la fusillade de Nantes, qui a coûté la vie à un adolescent de 15 ans, la place des mineurs dans le narcotrafic interroge plus que jamais. Recrutés toujours plus jeunes, exposés à une violence devenue quotidienne et nourris par la glamourisation du crime sur les réseaux sociaux, certains adolescents semblent désormais au cœur même de l’économie criminelle.