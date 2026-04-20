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Cette photo diffusée par Sepanews, le site officiel du Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI), le 17 février 2026, montre le tir d'une roquette lors d'un exercice militaire mené par des membres du CGRI et de la marine dans le détroit d'Ormuz.
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ATLANTICO BUSINESS

20 avril 2026

Frédéric Encel : les trois raisons d’être optimiste sur l’issue de la guerre en Iran

Lors d’une conférence publique hier à Trouville, Frédéric Encel s’est livré à un exercice difficile : dans le climat géopolitique actuel, expliquer et convaincre son public que l’on peut avoir des raisons d’être optimiste quant à l’évolution du conflit au Moyen-Orient.

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MOTS-CLES

Frédéric Encel , business , Iran , Donald Trump , guerre , crise économique , Chine , pétrole

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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