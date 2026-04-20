ATLANTICO BUSINESS
20 avril 2026
Frédéric Encel : les trois raisons d’être optimiste sur l’issue de la guerre en Iran
Lors d’une conférence publique hier à Trouville, Frédéric Encel s’est livré à un exercice difficile : dans le climat géopolitique actuel, expliquer et convaincre son public que l’on peut avoir des raisons d’être optimiste quant à l’évolution du conflit au Moyen-Orient.
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MOTS-CLESFrédéric Encel , business , Iran , Donald Trump , guerre , crise économique , Chine , pétrole
THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.