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La France glisse vers le statut de « cancre des pays développés », plombée par des indicateurs sociaux et économiques en berne.
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PAYS EN VOIE DE SOUS-DEVELOPPEMENT

9 juillet 2026

France : la grande dégringolade des indicateurs de développement humain

Chantage aux chiffres, déclin global : sans krach brutal, la France glisse vers le statut de « cancre des pays développés », plombée par des indicateurs sociaux et économiques en berne.

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MOTS-CLES

France , Santé , mortalité infantile , Economie , dette publique , OCDE , classement PISA , confiance institutions , productivité , désindustrialisation , PIB , espérance de vie

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Desbiolles

Alice Desbiolles est médecin. Son parcours l’a amenée à travailler à l’hôpital, au sein d’organismes gouvernementaux de santé publique, au ministère de la Santé, à l’Institut Pasteur, et à participer à des missions sanitaires internationales. Elle est l’une des premières professionnelles de santé à avoir popularisé et porté médiatiquement l’éco-anxiété et les conséquences sanitaires du réchauffement climatique.

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Laurent Cappelletti

Laurent Cappelletti est diplômé de l'EDHEC Business School et docteur HDR en sciences de gestion. Il est professeur titulaire de la chaire comptabilité et contrôle de gestion du Conservatoire national des arts et métiers dont il est secrétaire général de l’Assemblée des chaires. Il est également chercheur au laboratoire de recherche LIRSA, directeur à l’institut de socio-économie ISEOR et maire adjoint de Mauguio-Carnon au commerce et développement numérique, conseiller communautaire. 