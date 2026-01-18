POLITIQUE
Des employés travaillent sur une chaîne d'assemblage de véhicules à énergies nouvelles dans une usine BYD à Huai'an, dans la province du Jiangsu (dans l'Est de la Chine).

Des employés travaillent sur une chaîne d'assemblage de véhicules à énergies nouvelles dans une usine BYD à Huai'an, dans la province du Jiangsu (dans l'Est de la Chine).

2026

18 janvier 2026

La force de l’économie chinoise l’emportera-t-elle sur ses faiblesses ?

BYD hier, DeepSeek aujourd’hui : la Chine enchaîne les démonstrations de force technologique au point de rivaliser avec les États-Unis. Mais ces succès masquent-ils une économie déséquilibrée, minée par la surproduction, la dette et la défiance des ménages ? Derrière l’impressionnante vitrine industrielle, la Chine affronte des faiblesses qui pourraient freiner son ascension.

Jean-Marc Siroën

Jean-Marc Siroën

Jean-Marc Siroën est professeur émérite d'économie à l'Université PSL-Dauphine. Il est spécialiste d’économie internationale et a publié de nombreux ouvrages et articles sur la mondialisation. Il est également l'auteur d'un récit romancé (en trois tomes) autour de l'économiste J.M. Keynes : "Mr Keynes et les extravagants". Site : www.jean-marcsiroen.dauphine.fr

 

