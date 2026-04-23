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Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une prise de parole à Matignon. (Image d'illustration)
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ATLANTICO BUSINESS

23 avril 2026

Finances publiques : à quoi joue vraiment Sébastien Lecornu ?

Le Premier ministre occupe le terrain. Bruyamment. Avec des aides aux carburants censées éteindre l’incendie social. Mais derrière ce rideau de fumée, une réalité saute aux yeux : ces mesures ne régleront rien.

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MOTS-CLES

gouvernement , Politique , Budget , Sébastien Lecornu

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.