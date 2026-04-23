ATLANTICO BUSINESS
23 avril 2026
Finances publiques : à quoi joue vraiment Sébastien Lecornu ?
Le Premier ministre occupe le terrain. Bruyamment. Avec des aides aux carburants censées éteindre l’incendie social. Mais derrière ce rideau de fumée, une réalité saute aux yeux : ces mesures ne régleront rien.
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.