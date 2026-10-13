CALME SUR LES RESEAUX
13 octobre 2026
Fermes à trolls et désinformation : ce changement brutal des top trends sur X qui a suivi l'attaque ukrainienne contre des datacenters russes
Après l’attaque ukrainienne contre des data centers russes, le débit de messages sur certains réseaux orientés s’est brutalement effondré. Corrélation troublante ou simple réorganisation technique du trafic vers d’autres serveurs épargnés ? Entre plausibilité et preuve, la frontière reste mince, mais l’hypothèse que Yandex héberge des fermes à trolls n’a, elle, rien d’extravagant.
6 min de lecture
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Populaires
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.