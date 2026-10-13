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Photo prise le 12 octobre 2021 à Moscou montrant le logo du moteur de recherche russe Yandex sur l'écran d'un ordinateur portable. Un drone a provoqué un incendie dans un centre de données appartenant à la société technologique russe Yandex, a indiqué cette dernière à l'AFP le 8 octobre 2026. Il s'agit de la première attaque de ce type en Russie.
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CALME SUR LES RESEAUX

13 octobre 2026

Fermes à trolls et désinformation : ce changement brutal des top trends sur X qui a suivi l'attaque ukrainienne contre des datacenters russes

Après l’attaque ukrainienne contre des data centers russes, le débit de messages sur certains réseaux orientés s’est brutalement effondré. Corrélation troublante ou simple réorganisation technique du trafic vers d’autres serveurs épargnés ? Entre plausibilité et preuve, la frontière reste mince, mais l’hypothèse que Yandex héberge des fermes à trolls n’a, elle, rien d’extravagant.

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MOTS-CLES

Frappes ukrainiennes , Russie , Yandex , fermes à trolls , réseaux sociaux , faux comptes , influence , soft power , géopolitique , manipulations , désinformation , France , bots

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A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

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