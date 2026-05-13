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De plus en plus d'études suggèrent que votre chronotype peut également affecter les bienfaits que vous retirez de l'exercice physique.
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A SAVOIR

13 mai 2026

Faites-vous du sport au mauvais moment ? Comment votre horloge biologique peut influencer vos entraînements

Alors que certaines personnes peuvent bondir hors du lit à six heures du matin et commencer leur journée immédiatement, d'autres préfèrent se lever plus tard, car elles sont plus productives l'après-midi ou le soir. Cette différence est due à votre chronotype : la tendance biologique à privilégier certains moments de la journée pour dormir, se réveiller et être actif.

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MOTS-CLES

sport , exercice physique , chronotype , rythme circadien

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul Hough

Maître de conférences en physiologie du sport et de l’exercice, Université de Westminster.

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