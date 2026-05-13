A SAVOIR

13 mai 2026

Faites-vous du sport au mauvais moment ? Comment votre horloge biologique peut influencer vos entraînements

Alors que certaines personnes peuvent bondir hors du lit à six heures du matin et commencer leur journée immédiatement, d'autres préfèrent se lever plus tard, car elles sont plus productives l'après-midi ou le soir. Cette différence est due à votre chronotype : la tendance biologique à privilégier certains moments de la journée pour dormir, se réveiller et être actif.