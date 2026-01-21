©
Union Européenne. (Image d'illustration)
L’ARME A DIX MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
21 janvier 2026
Face à Trump, l’Europe pourrait répliquer en revendant ses bons du trésor américain… ou pas
L’UE détient des montagnes de dette américaine, mais ne peut ni les mobiliser rapidement ni en faire une arme géopolitique crédible. Entre contraintes prudentielles et absence d’alternatives au dollar, la pression européenne reste limitée.
4 min de lecture
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
Populaires
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net