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16 juillet 2026

Euthanasie : l’hypocrisie juridique à son comble

Adoptée mercredi par 291 voix contre 241, soit 54 % des suffrages exprimés, la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir va être soumise au Conseil constitutionnel à l'initiative du Premier ministre. Une saisine qui intervient alors même que le gouvernement avait identifié plusieurs interrogations juridiques au cours des débats parlementaires.

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MOTS-CLES

loi , France , euthanasie , Aide à mourir , Gérard Larcher , Sébastien Lecornu , législation , Conseil constitutionnel

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Aline Cheynet de Beaupré

Aline Cheynet de Beaupré est professeur de droit privé à l'Université d'Orléans et membre du CERCRID depuis 2020 (rattachement principal).