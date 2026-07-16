SURSIS
16 juillet 2026
Euthanasie : l’hypocrisie juridique à son comble
Adoptée mercredi par 291 voix contre 241, soit 54 % des suffrages exprimés, la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir va être soumise au Conseil constitutionnel à l'initiative du Premier ministre. Une saisine qui intervient alors même que le gouvernement avait identifié plusieurs interrogations juridiques au cours des débats parlementaires.
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A PROPOS DES AUTEURS
Aline Cheynet de Beaupré est professeur de droit privé à l'Université d'Orléans et membre du CERCRID depuis 2020 (rattachement principal).
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A PROPOS DES AUTEURS
Aline Cheynet de Beaupré est professeur de droit privé à l'Université d'Orléans et membre du CERCRID depuis 2020 (rattachement principal).