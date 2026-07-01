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Loi euthanasie
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MEURE QUI PEUT

1 juillet 2026

Euthanasie : ces 7 dispositions votées par l’Assemblée nationale qui ouvrent la voie aux pires dérives enregistrées à l’étranger

Ce mardi 30 juin 2026, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture, à 295 voix contre 232, la proposition de loi relative à l'aide à mourir. Après un ultime passage au Sénat dans les prochains jours, le compte à rebours est désormais lancé avant le vote solennel et définitif programmé au Palais Bourbon le 15 juillet. Derrière l’affichage humaniste de ce « modèle français » de la fin de vie, de nombreux juristes et soignants s'alarment face aux verrous de sécurité qui sautent les uns après les autres, calquant notre trajectoire sur les dérives documentées au Canada ou en Belgique.

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MOTS-CLES

euthanasie , loi , Aide à mourir

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Aline Cheynet de Beaupré

Aline Cheynet de Beaupré est professeur de droit privé à l'Université d'Orléans et membre du CERCRID depuis 2020 (rattachement principal).

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Louis-André Richard

Louis-André Richard est professeur et docteur en philosophie (Ph. D.). Ses travaux se concentrent particulièrement sur la politique et l’éthique. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont certains collectifs mettant à contribution divers experts français, notamment Penser le politique (2017) ou La nation sans la religion ? (2009).

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