MEURE QUI PEUT

Euthanasie : ces 7 dispositions votées par l’Assemblée nationale qui ouvrent la voie aux pires dérives enregistrées à l’étranger

Ce mardi 30 juin 2026, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture, à 295 voix contre 232, la proposition de loi relative à l'aide à mourir. Après un ultime passage au Sénat dans les prochains jours, le compte à rebours est désormais lancé avant le vote solennel et définitif programmé au Palais Bourbon le 15 juillet. Derrière l’affichage humaniste de ce « modèle français » de la fin de vie, de nombreux juristes et soignants s'alarment face aux verrous de sécurité qui sautent les uns après les autres, calquant notre trajectoire sur les dérives documentées au Canada ou en Belgique.