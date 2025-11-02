POLITIQUE
Donald Tusk, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Ursula von der Leyen posent pour une photo de famille lors d'une réunion organisée dans le cadre d'un sommet de la « coalition des volontaires », à Paris, le 27 mars 2025.

Donald Tusk, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Ursula von der Leyen posent pour une photo de famille lors d'une réunion organisée dans le cadre d'un sommet de la « coalition des volontaires », à Paris, le 27 mars 2025.

© LUDOVIC MARIN / AFP

"GEOPOLITIQUE DE L'EUROPE"

2 novembre 2025

Europe : le continent qui a inventé la géopolitique… et oublié comment s’en servir

L’Europe a inventé la géopolitique, mais semble aujourd’hui en avoir perdu le langage. Marquée par le traumatisme des guerres du XXᵉ siècle et le choix de la paix, elle peine à redevenir un acteur stratégique. Guillaume Lagane, auteur de Géopolitique de l’Europe. Le crépuscule d’une puissance ? (PUF), analyse ce paradoxe : un continent qui a théorisé la compétition entre États, mais qui rechigne désormais à l’assumer, au risque d’être relégué sur la scène mondiale.

Photo of Guillaume Lagane
Guillaume Lagane

8 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Guillaume Lagane image
Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

