Donald Tusk, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Ursula von der Leyen posent pour une photo de famille lors d'une réunion organisée dans le cadre d'un sommet de la « coalition des volontaires », à Paris, le 27 mars 2025.
"GEOPOLITIQUE DE L'EUROPE"
2 novembre 2025
Europe : le continent qui a inventé la géopolitique… et oublié comment s’en servir
L’Europe a inventé la géopolitique, mais semble aujourd’hui en avoir perdu le langage. Marquée par le traumatisme des guerres du XXᵉ siècle et le choix de la paix, elle peine à redevenir un acteur stratégique. Guillaume Lagane, auteur de Géopolitique de l’Europe. Le crépuscule d’une puissance ? (PUF), analyse ce paradoxe : un continent qui a théorisé la compétition entre États, mais qui rechigne désormais à l’assumer, au risque d’être relégué sur la scène mondiale.
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
