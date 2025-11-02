"GEOPOLITIQUE DE L'EUROPE"

Europe : le continent qui a inventé la géopolitique… et oublié comment s’en servir

L’Europe a inventé la géopolitique, mais semble aujourd’hui en avoir perdu le langage. Marquée par le traumatisme des guerres du XXᵉ siècle et le choix de la paix, elle peine à redevenir un acteur stratégique. Guillaume Lagane, auteur de Géopolitique de l’Europe. Le crépuscule d’une puissance ? (PUF), analyse ce paradoxe : un continent qui a théorisé la compétition entre États, mais qui rechigne désormais à l’assumer, au risque d’être relégué sur la scène mondiale.