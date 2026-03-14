ATLANTICO BUSINESS

14 mars 2026

L’euro digital, seul moyen de se défendre contre « l’impérialisme » monétaire américain ?

Face à la domination des infrastructures de paiement américaines et à l’essor rapide des stablecoins libellés en dollars, le projet d’euro numérique refait surface dans le débat européen. Soutenu par plusieurs dizaines d’économistes, il est présenté comme un instrument de souveraineté monétaire et d’autonomie stratégique pour l’Union européenne.