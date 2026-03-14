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Cette photographie montre la page du site web de la Banque centrale européenne concernant l'euro numérique, à Bruxelles le 10 février 2026.
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ATLANTICO BUSINESS

14 mars 2026

L’euro digital, seul moyen de se défendre contre « l’impérialisme » monétaire américain ?

Face à la domination des infrastructures de paiement américaines et à l’essor rapide des stablecoins libellés en dollars, le projet d’euro numérique refait surface dans le débat européen. Soutenu par plusieurs dizaines d’économistes, il est présenté comme un instrument de souveraineté monétaire et d’autonomie stratégique pour l’Union européenne.

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euro digital , BCE , Banque Centrale Européenne , dollar , États-Unis , Mastercard , Visa , American Express , europe , Union européenne , Stablecoins , bitcoin

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net