ATLANTICO BUSINESS
14 mars 2026
L’euro digital, seul moyen de se défendre contre « l’impérialisme » monétaire américain ?
Face à la domination des infrastructures de paiement américaines et à l’essor rapide des stablecoins libellés en dollars, le projet d’euro numérique refait surface dans le débat européen. Soutenu par plusieurs dizaines d’économistes, il est présenté comme un instrument de souveraineté monétaire et d’autonomie stratégique pour l’Union européenne.
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Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
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Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net