Best-Of du 6 au 12 septembre

Sociétéil y a 1 heures
Des personnes se tiennent derrière un drapeau de l’UEJF (Union des étudiants juifs de France) lors d’un rassemblement organisé place de la Bastille, le 23 mars 2025. (Image d'illustration)
Des personnes se tiennent derrière un drapeau de l’UEJF (Union des étudiants juifs de France) lors d’un rassemblement organisé place de la Bastille, le 23 mars 2025. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Antisémitisme

Étudiants rejetés car juifs : la lourde responsabilité de la présidence de certaines universités

Groupes WhatsApp fermés aux étudiants juifs, sondages hostiles, piratage de profils : les campus français connaissent une multiplication d’actes antisémites, amplifiés depuis le 7 octobre. Si les directions d’université condamnent, le phénomène s’enracine dans un climat idéologique où militantisme d’extrême gauche, wokisme et confusion entre antisionisme et antisémitisme créent un terreau propice aux dérapages. Un signal d’alarme pour la société française, où la banalisation de ces dérives menace de transformer les lieux de savoir en foyers de haine communautaire.

avec Rubens StrachanetGuylain Chevrier
author imageRubens Strachan

Délégué national de l'UNI.

Voir la bio »
author imageGuylain Chevrier

Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.  

Voir la bio »

Étudiants rejetés car juifs : la lourde responsabilité de la présidence de certaines universités

