Antisémitisme

Étudiants rejetés car juifs : la lourde responsabilité de la présidence de certaines universités

Groupes WhatsApp fermés aux étudiants juifs, sondages hostiles, piratage de profils : les campus français connaissent une multiplication d’actes antisémites, amplifiés depuis le 7 octobre. Si les directions d’université condamnent, le phénomène s’enracine dans un climat idéologique où militantisme d’extrême gauche, wokisme et confusion entre antisionisme et antisémitisme créent un terreau propice aux dérapages. Un signal d’alarme pour la société française, où la banalisation de ces dérives menace de transformer les lieux de savoir en foyers de haine communautaire.