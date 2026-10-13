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Combattant d'ISIS.
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CYBER-TERRORISME

13 octobre 2026

"État islamique - province du Khorasan" : le cyber-djihad, avenir du salafisme

149 morts à Moscou, 90 à Kerman, un attentat planifié depuis Herat sans jamais de contact direct entre décideurs et exécutants, l’ISKP a fait de la clandestinité numérique sa signature. Seule branche d’ISIS-Core encore en expansion en 2026, elle a su transformer son isolement géographique, coincée entre des talibans hostiles et des frontières surveillées, en avantage stratégique. Le prochain califat sera-t-il d’abord un califat de serveurs ?

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MOTS-CLES

terrorisme , Iran , Khorasan , califat numérique , Sécurité

THEMATIQUES

Terrorisme
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

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