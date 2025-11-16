EFFETS CONTRE-PRODUCTIFS

16 novembre 2025

Et voilà les résultats de la première étude sur l’impact concret de l’impôt sur la fortune en Norvège

Une étude de l'Université de Princeton a permis de mesurer l’impact réel de la hausse de l’impôt sur la fortune en Norvège en 2021. Loin d’augmenter les recettes publiques, la réforme a provoqué un exode massif de capitaux et un effondrement du rendement fiscal. 54 milliards de dollars de richesse ont quitté le pays et les recettes de l’État ont reculé de 448 millions.