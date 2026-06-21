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Arthur Mensch, fondateur et PDG de Mistral AI, Jensen Huang, PDG de Nvidia, et le président français Emmanuel Macron participent à une table ronde lors du salon VivaTech, dédié aux startups et à l'innovation technologiques, le 11 juin 2025.
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IA ET NUMERIQUE

21 juin 2026

Et si nous avions tout faux en nous focalisant sur notre souveraineté technologique alors que l’objectif vital pour la France est… (un peu) ailleurs

Le veto néerlandais au rachat de Solvinity par un groupe américain dépasse largement une simple opération économique. Il révèle une prise de conscience européenne : dans un monde où les technologies, les données et les infrastructures sont devenues des leviers de puissance, la question n'est plus de savoir s'il faut être souverain, mais comment éviter que nos dépendances ne se transforment en vulnérabilités stratégiques.

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MOTS-CLES

souveraineté , dépendances , nouvelles technologies , IA , Intelligence Artificielle , Pays-Bas , Solvinity , Kyndryl , données personnelles , rachat , europe , France , atouts , industrie , RGPD , dsa , DMA

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Bernard Benhamou image
Bernard Benhamou
Secrétaire général de l'institut de la souveraineté numérique

Bernard Benhamou est secrétaire général de l’Institut de la Souveraineté Numérique (ISN). Il est aussi enseignant sur la gouvernance de l’Internet à l’Université Paris I-Panthéon Sorbonne. Il a exercé les fonctions de délégué interministériel aux usages de l’Internet auprès du ministère de la Recherche et du ministère de l’Économie numérique (2007-2013). Il y a fondé le portail Proxima Mobile, premier portail européen de services mobiles pour les citoyens. Il a coordonné la première conférence ministérielle européenne sur l’Internet des objets lors de la Présidence Française de l’Union européenne de 2008. Il a été le conseiller de la Délégation Française au Sommet des Nations unies sur la Société de l’Information (2003-2006). Il a aussi créé les premières conférences sur l’impact des technologies sur les administrations à l’Ena en 1998. Enfin, il a été le concepteur de « Passeport pour le Cybermonde », la première exposition entièrement en réseau créée à la Cité des Sciences et de l’Industrie en 1997.

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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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