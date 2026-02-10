LONGEVITE
10 février 2026
Et si nous n’avions rien compris à ce qui rend l’exercice physique efficace ? Voilà ce qu’en disent les scientifiques aujourd’hui
Et si l’efficacité de l’exercice physique ne tenait pas à sa durée, mais à sa répétition et à son intensité ? Longtemps centrées sur des séances longues et structurées, les recommandations sport-santé sont aujourd’hui bousculées par des travaux montrant que de brefs efforts quotidiens — monter des escaliers, marcher d’un pas vif — peuvent produire des bénéfices comparables. Derrière cette apparente simplicité se cache une remise en question profonde de notre rapport à l’activité physique, de la sédentarité moderne aux freins psychologiques et sociaux qui empêchent de bouger.
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
