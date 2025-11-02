Une personne se recueille sur une tombe au cimetière de la Chartreuse, en plein cœur de Bordeaux, le 26 octobre 2018, à la veille de la Toussaint.
© GEORGES GOBET / AFP
SOCIETE
2 novembre 2025
Et si notre rapport à la mort n’était pas du tout celui que nous croyons ?
Derrière l’apparente quête de bien-être et de longévité, une pulsion de mort semble traverser notre époque : violence, désirs d’autodestruction, banalisation de la fin de vie… La mort n’a pas disparu : elle s’est transformée au sein de notre société, cachée sous les apparences du confort et du consumérisme.
20 min de lecture
MOTS-CLESeuthanasie , fin de vie , mort , rapport à la mort , Toussaint , démographie , natalité , naissance , société , France , deuil
THEMATIQUESSociété
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
Bertrand Vergely est philosophe et théologien.
Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).
Populaires
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
Bertrand Vergely est philosophe et théologien.
Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).