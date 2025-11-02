POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Une personne se recueille sur une tombe au cimetière de la Chartreuse, en plein cœur de Bordeaux, le 26 octobre 2018, à la veille de la Toussaint.

Une personne se recueille sur une tombe au cimetière de la Chartreuse, en plein cœur de Bordeaux, le 26 octobre 2018, à la veille de la Toussaint.

© GEORGES GOBET / AFP

SOCIETE

2 novembre 2025

Et si notre rapport à la mort n’était pas du tout celui que nous croyons ?

Derrière l’apparente quête de bien-être et de longévité, une pulsion de mort semble traverser notre époque : violence, désirs d’autodestruction, banalisation de la fin de vie… La mort n’a pas disparu : elle s’est transformée au sein de notre société, cachée sous les apparences du confort et du consumérisme.

Photo of Pascal Neveu
Photo of Christophe de Jaeger
Photo of Bertrand Vergely
Pascal Neveu Go to Pascal Neveu page , Christophe de Jaeger Go to Christophe de Jaeger page et Bertrand Vergely Go to Bertrand Vergely page

20 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Neveu image
Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

Christophe de Jaeger image
Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

Bertrand Vergely image
Bertrand Vergely

Bertrand Vergely est philosophe et théologien.

Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).

 

 

Populaires

1Les 500 fortunes françaises qui auraient grandi beaucoup plus vite que le patrimoine du reste des Français ? Encore une intox made in Zucman…
2Être millionnaire en France n’est plus du tout ce que c’était
3ISF volontaire : un anonyme fortuné paie près de 30 000 euros pour déjeuner avec François Hollande
4Et si notre rapport à la mort n’était pas du tout celui que nous croyons ?
5Lolita & Cerise se prédéchirent l’héritage de Renaud; Kim Kardashian se fait recadrer par la NASA, Justin Trudeau voyantiser par Katy Perry; Luc Besson & Sarah Saldmann officialisent, Marc Lavoine & Adriana Karembeu emménagent, David Beckham bourd’butine
6Vote homosexuel : une révolution idéologique à bas bruit
7Influenceurs de masses : cet empire médiatique que se sont construits les Frères musulmans à travers le monde