Une étude récente suggère que la concentration de peptidoglycane semble augmenter en cas de privation de sommeil ou de modifications des habitudes de sommeil. Ceci indique que le microbiote intestinal pourrait jouer un rôle dans la qualité du sommeil.
© Flickr/kellyhogaboom
NOUVELLES RECHERCHES
1 décembre 2025
Et si l’insomnie chronique était liée à la perturbation de notre microbiote intestinal
Le sommeil est un besoin physiologique essentiel à la survie humaine, au même titre que la nourriture, l'eau et l'air. Cependant, le sommeil est socialement déterminé, influencé par des facteurs environnementaux et personnels, et une étude récente suggère qu'il pourrait être affecté par des fragments de bactéries.
4 min de lecture
Lewis Mattin est un chercheur translationnel en début de carrière, actif et possédant une expérience en physiologie de l'exercice et en physiologie nutritionnelle.
Populaires
Lewis Mattin est un chercheur translationnel en début de carrière, actif et possédant une expérience en physiologie de l'exercice et en physiologie nutritionnelle.