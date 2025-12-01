NOUVELLES RECHERCHES

1 décembre 2025

Et si l’insomnie chronique était liée à la perturbation de notre microbiote intestinal

Le sommeil est un besoin physiologique essentiel à la survie humaine, au même titre que la nourriture, l'eau et l'air. Cependant, le sommeil est socialement déterminé, influencé par des facteurs environnementaux et personnels, et une étude récente suggère qu'il pourrait être affecté par des fragments de bactéries.