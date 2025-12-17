©
Pauvres et riches (illustration)
DETERMINISME VS LIBERTE
17 décembre 2025
Et si les différences d’espérance de vie entre riches et pauvres étaient surtout le produit de choix individuels plus que celui de discriminations sociales ?
L’écart d’espérance de vie entre les Français les plus modestes et les plus aisés continue de se creuser, au point de dépasser désormais dix années chez les hommes, selon une récente étude de l’INSEE. Ce constat relance un débat de fond sur les origines de ces inégalités de longévité : relèvent-elles avant tout de discriminations sociales et structurelles, ou traduisent-elles surtout des différences durables de comportements, de conditions de travail et de rapports individuels à la santé ? Décryptage
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.
Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre
