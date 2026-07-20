ROBOTISATION
20 juillet 2026
Et si le vieillissement et la dénatalité n’étaient pas une catastrophe économique et sociale ? Un Prix Nobel d’économie rebat les cartes du débat clé pour l’avenir des pays développés
Moins de bras, plus de robots, davantage de salaires : c'est la thèse iconoclaste d'une étude publiée par le National Bureau of Economic Research, qui balaie soixante-dix ans de données mondiales. La rareté de la main-d'œuvre forcerait l'innovation plutôt qu'elle ne l'étoufferait. Reste une question que les auteurs eux-mêmes n'osent trancher : cette mécanique vertueuse tiendra-t-elle sur cinquante ans ?
12 min de lecture
MOTS-CLESrobotisation , Economie , étude , main-d'oeuvre , salaires , innovation , productivité , immigration , Démographie
THEMATIQUESEconomie
Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.
Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).
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Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.
Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).