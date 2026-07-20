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Un robot prend en charge le contrôle qualité d'une nouvelle BMW i4 présentée lors d'un événement marquant le 100e anniversaire de l'usine BMW de Munich, dans le sud de l'Allemagne, le 20 mai 2022.
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ROBOTISATION

20 juillet 2026

Et si le vieillissement et la dénatalité n’étaient pas une catastrophe économique et sociale ? Un Prix Nobel d’économie rebat les cartes du débat clé pour l’avenir des pays développés

Moins de bras, plus de robots, davantage de salaires : c'est la thèse iconoclaste d'une étude publiée par le National Bureau of Economic Research, qui balaie soixante-dix ans de données mondiales. La rareté de la main-d'œuvre forcerait l'innovation plutôt qu'elle ne l'étoufferait. Reste une question que les auteurs eux-mêmes n'osent trancher : cette mécanique vertueuse tiendra-t-elle sur cinquante ans ?

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MOTS-CLES

robotisation , Economie , étude , main-d'oeuvre , salaires , innovation , productivité , immigration , Démographie

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).

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Christian Saint-Etienne

Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.

Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.

Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).

 