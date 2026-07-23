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Et si le premier déterminant de votre vie sexuelle était votre horloge biologique ?

Et si le problème n'était pas votre couple, mais votre horloge biologique ? Bien plus qu'un simple régulateur du sommeil, elle influence la sécrétion des hormones impliquées dans le désir sexuel, la libido et même la qualité de la vie de couple. Les recherches les plus récentes montrent qu'un rythme biologique désynchronisé pourrait peser bien davantage sur notre sexualité qu'on ne l'imagine.