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Avec environ 11 % de « lève-tôt » (alouettes) et 9 % de « couche-tard » (hiboux), les écarts de rythme intime au sein du couple imposent une négociation constante pour se retrouver au bon moment.
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TIC TAC

23 juillet 2026

Et si le premier déterminant de votre vie sexuelle était votre horloge biologique ?

Et si le problème n'était pas votre couple, mais votre horloge biologique ? Bien plus qu'un simple régulateur du sommeil, elle influence la sécrétion des hormones impliquées dans le désir sexuel, la libido et même la qualité de la vie de couple. Les recherches les plus récentes montrent qu'un rythme biologique désynchronisé pourrait peser bien davantage sur notre sexualité qu'on ne l'imagine.

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MOTS-CLES

désir sexuel , libido , horloge biologique , vie de couple , hormones , Sexualité

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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André Corman
Médecin sexologue et andrologue

Le Docteur André CORMAN est médecin sexologue et andrologue et directeur d'enseignement à la Faculté de Médecine Toulouse III