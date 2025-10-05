Vieillissement mondial

Et si la baisse de la fertilité ne signalait pas la fin de l’humanité et du progrès ?

Alors que le pic démographique mondial est attendu d’ici 2060-2070, un basculement s’opère : la peur de la surpopulation laisse place à l’angoisse du déclin démographique. Faut-il craindre l’effondrement de la natalité observé dans de nombreuses régions du globe ? Ou au contraire, y voir le signe d’un atterrissage démographique salutaire, permettant de repenser nos modèles économiques et sociaux ?