Société
Les experts s'attendent à une importante baisse de la natalité d'ici 2060 - 2070.
Les experts s'attendent à une importante baisse de la natalité d'ici 2060 - 2070. © CESAR MANSO / AFP
Vieillissement mondial

Et si la baisse de la fertilité ne signalait pas la fin de l’humanité et du progrès ?

Alors que le pic démographique mondial est attendu d’ici 2060-2070, un basculement s’opère : la peur de la surpopulation laisse place à l’angoisse du déclin démographique. Faut-il craindre l’effondrement de la natalité observé dans de nombreuses régions du globe ? Ou au contraire, y voir le signe d’un atterrissage démographique salutaire, permettant de repenser nos modèles économiques et sociaux ?

avec Laurent ChalardetPhilippe Crevel
author imageLaurent Chalard

Laurent Chalard est géographe-consultant, membre du think tank European Centre for International Affairs.

Voir la bio »
author imagePhilippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

 

Voir la bio »

