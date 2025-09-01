Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Financeil y a 3 heures
Le Premier ministre français François Bayrou s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 24 juin 2025.
Le Premier ministre français François Bayrou s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 24 juin 2025. © JULIE SEBADELHA / AFP
Vote de confiance

Et combien coûterait une nouvelle dissolution à la France ?

Alors que François Bayrou a annoncé un vote de confiance pour le 8 septembre, la France se trouve une nouvelle fois au bord d’une crise institutionnelle. Si le gouvernement venait à être renversé, une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale pourrait être envisagée. Mais à quel prix ? Dans un contexte de dette publique record, de croissance affaiblie et d’instabilité politique persistante, cette hypothèse soulève des inquiétudes majeures sur le coût financier et économique d’une telle décision.

avec Alexandre DelaigueetJean-Philippe DelsoletCharles Reviens
Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

Jean-Philippe Delsol

Jean-Philippe Delsol est avocat, essayiste et président de l'IREF, l'Institut de Recherches Economiques et Fiscale. Il est l'auteur de Civilisation et libre arbitre, (Desclée de Brouwer, 2022).

Charles Reviens

Charles Reviens est ancien haut fonctionnaire, spécialiste de la comparaison internationale des politiques publiques.

Et combien coûterait une nouvelle dissolution à la France ?

EconomieFrancePolitique