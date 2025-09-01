Vote de confiance

Et combien coûterait une nouvelle dissolution à la France ?

Alors que François Bayrou a annoncé un vote de confiance pour le 8 septembre, la France se trouve une nouvelle fois au bord d’une crise institutionnelle. Si le gouvernement venait à être renversé, une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale pourrait être envisagée. Mais à quel prix ? Dans un contexte de dette publique record, de croissance affaiblie et d’instabilité politique persistante, cette hypothèse soulève des inquiétudes majeures sur le coût financier et économique d’une telle décision.