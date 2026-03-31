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L'intoxication alimentaire est causée par la consommation d'aliments contaminés par des bactéries, des champignons ou des virus pathogènes.
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SANTE

31 mars 2026

Est-il sain de manger des restes froids ?

Il y a peu de choses aussi agréables qu'une part de pizza froide au petit-déjeuner. Mais aussi délicieuse que soit cette gourmandise, elle comporte un risque d'intoxication alimentaire si l'on n'y prend pas garde.

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MOTS-CLES

Santé , restes , Alimentation , intoxication alimentaire , bactéries , virus , champignons

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Primrose Freestone

Primrose Freestone est maître de conférences en microbiologie clinique, Université de Leicester.


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