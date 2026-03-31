SANTE
31 mars 2026
Est-il sain de manger des restes froids ?
Il y a peu de choses aussi agréables qu'une part de pizza froide au petit-déjeuner. Mais aussi délicieuse que soit cette gourmandise, elle comporte un risque d'intoxication alimentaire si l'on n'y prend pas garde.
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A PROPOS DES AUTEURS
Primrose Freestone est maître de conférences en microbiologie clinique, Université de Leicester.
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Primrose Freestone est maître de conférences en microbiologie clinique, Université de Leicester.