Un soldat burkinabé participe à un entraînement avec des instructeurs de l'armée autrichienne au camp militaire de Kamboinse - Général Bila Zagre, près de Ouagadougo, au Burkina Faso, le 13 avril 2018.

©

VICTIMES CIVILES

14 décembre 2025

Enlèvements contre rançon au Sahel : 24 ans de données révèlent une nouvelle et inquiétante tendance

Pendant longtemps, les enlèvements contre rançon au Sahel ont principalement visé des ressortissants occidentaux. Face à la raréfaction des étrangers, les groupes armés ciblent désormais massivement les civils locaux. Une économie de la prise d’otages s’est ainsi enracinée au cœur des sociétés sahéliennes, alimentant durablement les insurrections armées.

Olivier Walther Go to Olivier Walther page et Alexander M. Laskaris Go to Alexander M. Laskaris page

enlèvements , Afrique , otages , civils , Sahel , prise d'otages , pays africains , africains , rançons

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Walther image
Olivier Walther
Maître de conférences en géographie

Olivier Walther est maître de conférences en géographie à l'Université de Floride

Alexander M. Laskaris image
Alexander M. Laskaris

Alexander M. Laskaris est chercheur invité à l'Université de Floride et ambassadeur des États-Unis auprès de la République du Tchad depuis le 18 août 2022.

