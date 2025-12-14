©
VICTIMES CIVILES
14 décembre 2025
Enlèvements contre rançon au Sahel : 24 ans de données révèlent une nouvelle et inquiétante tendance
Pendant longtemps, les enlèvements contre rançon au Sahel ont principalement visé des ressortissants occidentaux. Face à la raréfaction des étrangers, les groupes armés ciblent désormais massivement les civils locaux. Une économie de la prise d’otages s’est ainsi enracinée au cœur des sociétés sahéliennes, alimentant durablement les insurrections armées.
Olivier Walther est maître de conférences en géographie à l'Université de Floride
Alexander M. Laskaris est chercheur invité à l'Université de Floride et ambassadeur des États-Unis auprès de la République du Tchad depuis le 18 août 2022.
