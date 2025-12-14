VICTIMES CIVILES

14 décembre 2025

Enlèvements contre rançon au Sahel : 24 ans de données révèlent une nouvelle et inquiétante tendance

Pendant longtemps, les enlèvements contre rançon au Sahel ont principalement visé des ressortissants occidentaux. Face à la raréfaction des étrangers, les groupes armés ciblent désormais massivement les civils locaux. Une économie de la prise d’otages s’est ainsi enracinée au cœur des sociétés sahéliennes, alimentant durablement les insurrections armées.