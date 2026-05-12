INJUSTICE
12 mai 2026
En Allemagne, plus de 80% des garçons issus d’un milieu défavorisé ne parviennent à entrer au lycée
L’Allemagne ne peut pas se plaindre des pénuries de compétences, de la faible productivité, de l’aliénation démocratique et de la fragmentation sociale tout en ignorant les garçons qui quittent lentement le parcours scolaire.
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A PROPOS DES AUTEURS
Tobias Teuscher écrit pour europeanconservative.com avec une expérience professionnelle intense au Parlement Européen.
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