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Des élèves dans une salle de classe.
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INJUSTICE

12 mai 2026

En Allemagne, plus de 80% des garçons issus d’un milieu défavorisé ne parviennent à entrer au lycée

L’Allemagne ne peut pas se plaindre des pénuries de compétences, de la faible productivité, de l’aliénation démocratique et de la fragmentation sociale tout en ignorant les garçons qui quittent lentement le parcours scolaire.

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MOTS-CLES

Allemagne , éducation , BAC , garçons , filles , écarts , abandon , populaires , aisés

THEMATIQUES

Education
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Tobias Teuscher

Tobias Teuscher écrit pour europeanconservative.com avec une expérience professionnelle intense au Parlement Européen.

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