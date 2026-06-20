TRIBUNE
20 juin 2026
En 2027, ne nous contentons pas d’un futur président, exigeons le président (1) du futur
Plus que les précédentes, les présidentielles de 2027 auront un enjeu existentiel. Il ne s’agira pas seulement d’élire le futur président mais de sélectionner le président du futur si on veut que la France continue de jouer un rôle dans l’histoire des grandes démocraties. Commençons par éliminer les caractères indésirables de ce candidat mystère avant de décrire le caractère spécifique recherché.
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THEMATIQUESPolitique
Docteur en histoire des sciences et technologies, Jean-Paul Oury est consultant et éditeur en chef du site Europeanscientist. com. Il est l'auteur de Greta a ressuscité Einstein (VA Editions, 2022), La querelle des OGM (PUF, 2006), Manifester des Alter-Libéraux (Michalon, 2007), OGM Moi non plus, (Business Editions, 2009) et Greta a tué Einstein: La science sacrifiée sur l’autel de l'écologisme (VA Editions, 2020).
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Docteur en histoire des sciences et technologies, Jean-Paul Oury est consultant et éditeur en chef du site Europeanscientist. com. Il est l'auteur de Greta a ressuscité Einstein (VA Editions, 2022), La querelle des OGM (PUF, 2006), Manifester des Alter-Libéraux (Michalon, 2007), OGM Moi non plus, (Business Editions, 2009) et Greta a tué Einstein: La science sacrifiée sur l’autel de l'écologisme (VA Editions, 2020).