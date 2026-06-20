TRIBUNE

20 juin 2026

En 2027, ne nous contentons pas d’un futur président, exigeons le président (1) du futur

Plus que les précédentes, les présidentielles de 2027 auront un enjeu existentiel. Il ne s’agira pas seulement d’élire le futur président mais de sélectionner le président du futur si on veut que la France continue de jouer un rôle dans l’histoire des grandes démocraties. Commençons par éliminer les caractères indésirables de ce candidat mystère avant de décrire le caractère spécifique recherché.