POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundMeeting politique du parti de centre-gauche Place publique en vue de l’élection présidentielle française d’avril 2027, à Aubervilliers, dans la banlieue nord de Paris, le 13 juin 2026. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

TRIBUNE

20 juin 2026

En 2027, ne nous contentons pas d’un futur président, exigeons le président (1) du futur

Plus que les précédentes, les présidentielles de 2027 auront un enjeu existentiel. Il ne s’agira pas seulement d’élire le futur président mais de sélectionner le président du futur si on veut que la France continue de jouer un rôle dans l’histoire des grandes démocraties. Commençons par éliminer les caractères indésirables de ce candidat mystère avant de décrire le caractère spécifique recherché.

Photo of Jean-Paul Oury
Jean-Paul Oury Go to Jean-Paul Oury page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Politique , présidentielles 2027 , candidats , société , la France , tribune

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Paul Oury image
Jean-Paul Oury

Docteur en histoire des sciences et technologies, Jean-Paul Oury est consultant et éditeur en chef du site Europeanscientist. com. Il est l'auteur de Greta a ressuscité Einstein (VA Editions, 2022), La querelle des OGM (PUF, 2006), Manifester des Alter-Libéraux (Michalon, 2007), OGM Moi non plus, (Business Editions, 2009) et Greta a tué Einstein: La science sacrifiée sur l’autel de l'écologisme (VA Editions, 2020).

Populaires

1Canicule : comment la France a délibérément tué son atout climatisation (et à qui on le doit)
2Vers une guerre ouverte avec la Russie avant fin 2026 ? L’heure de vérité pour le parapluie nucléaire français
3Canicule : Paris a inventé une solution en 1978, elle dort sous nos pieds
4Boofing : pourquoi prendre des drogues illicites par voie rectale est si risqué
5Accord avec l’Iran : après l’effacement américain au Proche-Orient, qui protège qui ?
6« La Légende » de Boualem Sansal, le (déjà) best-seller qui agace
7Challenges voit Wall Street sombrer dans la folie, l’entourage de Glucksmann le voit en homme soja; L'Express & Le Point décryptent le réveil de l’UE, Marianne cible le parti de l’étranger; Après la mondialisation néolibérale, le national-libéralisme