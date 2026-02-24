POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Elections (image d'illustration)
See image caption
See copyright

ATLANTICO BUSINESS

24 février 2026

Emploi, fiscalité, attractivité : voilà ce que les entreprises attendent vraiment des municipales 2026

Les chefs d’entreprise ont passé une année 2025 épouvantable, parce que la classe politique en avait fait les boucs émissaires de toutes les difficultés du pays, notamment les grands patrons. La campagne municipale leur montre pourtant chaque jour que, localement, les habitants apprécient le rôle des entreprises et font confiance à ceux qui les dirigent.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

business , élections municipales de 2026 , patronat , entreprises , efficacité , MEDEF

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Nombre de morts à Gaza : le Hamas fait voler en éclat le narratif du génocide à travers ses PROPRES chiffres
2Alerte travail au noir : mais où sont passés les milliards de la TVA disparue ?
3Insécurité et criminalité : les Français alertent, les préfectures rassurent, les chiffres tranchent
4Choisir sa mort : pour François Hollande, Mélenchon est en train de « se suicider politiquement »
5Ukraine, 4 ans après l’invasion russe : ces lignes que Poutine a fait bouger beaucoup plus vite que celle du front
6Les robots humanoïdes arrivent et les politiques ne sont pas prêts du tout à la révolution qui se prépare
7Paul Mirabel conquiert Laury Thilleman, Rachida Dati a un chéri mystère, Emily Ratajkowski un frenchy; Albert & Charlène de Monaco se font poucaver, Liza Minelli balance tout; Rihanna se dry shampouine, Kim Kardashian s'emperruque; North West turbine sec