Une femme passe devant le logo de « France Travail », le nouvel opérateur du service public de l'emploi, à Paris, le 3 janvier 2024.
PROPOSITIONS CHOC
3 février 2026
Emploi des jeunes : quels remèdes à une catastrophe made in France ?
Pour la reprise du dialogue entre partenaires sociaux cette semaine, le syndicat patronal du MEDEF a frappé fort en remettant sur la table une batterie de mesures choc afin de s'attaquer au chômage des jeunes et à leurs difficultés d'insertion professionnelle, et ce notamment grâce à un CDI jeune, payé sous le SMIC et révocable sans motif par l'employeur. Une proposition rejetée en 2006 mais capable de s'attaquer à un mal français ? Décryptage.
10 min de lecture
Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.
