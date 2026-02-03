POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une femme passe devant le logo de « France Travail », le nouvel opérateur du service public de l'emploi, à Paris, le 3 janvier 2024.

©

Une femme passe devant le logo de « France Travail », le nouvel opérateur du service public de l'emploi, à Paris, le 3 janvier 2024.

PROPOSITIONS CHOC

3 février 2026

Emploi des jeunes : quels remèdes à une catastrophe made in France ?

Pour la reprise du dialogue entre partenaires sociaux cette semaine, le syndicat patronal du MEDEF a frappé fort en remettant sur la table une batterie de mesures choc afin de s'attaquer au chômage des jeunes et à leurs difficultés d'insertion professionnelle, et ce notamment grâce à un CDI jeune, payé sous le SMIC et révocable sans motif par l'employeur. Une proposition rejetée en 2006 mais capable de s'attaquer à un mal français ? Décryptage.

Photo of Bertrand Martinot
Bertrand Martinot Go to Bertrand Martinot page

10 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

travail , jeunes , emplois , CDI , formation , smic , MEDEF , insertion professionnelle , France

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Martinot image
Bertrand Martinot

Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023. 

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
2Interdire la sociologie à l’Université pour manque de rigueur intellectuelle, l'intéressante leçon venue du Danemark
3Les Français sont désormais moins riches que la moyenne européenne et voilà à qui (et quoi) la faute
4« Epstein files » : la piste russe évoquée, Jack Lang, Bruno Le Maire et le RN éclaboussés
5Lassés de ne pourrir la vie qu’aux femmes, les Talibans rétablissent l’esclavage
6Après l’effondrement du Bitcoin sous les 80.000 dollars, les analystes font 3 scénarios possibles d’évolution en 2026
7La maltraitance de nos enfants à l’école, l’autre visage du déséquilibre générationnel dans les dépenses publiques françaises