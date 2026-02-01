©
Emmanuel Macron s'exprime lors d'un discours prononcé dans le cadre de la présentation de la stratégie pour la transition écologique, au palais de l'Élysée à Paris, le 27 novembre 2018.
ECOLOGIE POLITIQUE
1 février 2026
Emmanuel Macron et l’environnement, une histoire d’entrisme décroissant permanent
Alors qu’Emmanuel Macron était attendu comme un président de la croissance et de la rupture avec le logiciel décroissant, ses deux quinquennats s’inscrivent dans une continuité idéologique profonde. De la nomination de Nicolas Hulot à la montée en puissance d’organismes comme l’Office français de la biodiversité (OFB) avec l'arrivée d'Anne Le Strat, l’écologie politique s’est institutionnalisée au cœur de l’État.
Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs".
