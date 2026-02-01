ECOLOGIE POLITIQUE

1 février 2026

Emmanuel Macron et l’environnement, une histoire d’entrisme décroissant permanent

Alors qu’Emmanuel Macron était attendu comme un président de la croissance et de la rupture avec le logiciel décroissant, ses deux quinquennats s’inscrivent dans une continuité idéologique profonde. De la nomination de Nicolas Hulot à la montée en puissance d’organismes comme l’Office français de la biodiversité (OFB) avec l'arrivée d'Anne Le Strat, l’écologie politique s’est institutionnalisée au cœur de l’État.