POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Emmanuel Macron s'exprime lors d'un discours prononcé dans le cadre de la présentation de la stratégie pour la transition écologique, au palais de l'Élysée à Paris, le 27 novembre 2018.

©

Emmanuel Macron s'exprime lors d'un discours prononcé dans le cadre de la présentation de la stratégie pour la transition écologique, au palais de l'Élysée à Paris, le 27 novembre 2018.

ECOLOGIE POLITIQUE

1 février 2026

Emmanuel Macron et l’environnement, une histoire d’entrisme décroissant permanent

Alors qu’Emmanuel Macron était attendu comme un président de la croissance et de la rupture avec le logiciel décroissant, ses deux quinquennats s’inscrivent dans une continuité idéologique profonde. De la nomination de Nicolas Hulot à la montée en puissance d’organismes comme l’Office français de la biodiversité (OFB) avec l'arrivée d'Anne Le Strat, l’écologie politique s’est institutionnalisée au cœur de l’État.

Photo of Gil Rivière-Wekstein
Gil Rivière-Wekstein Go to Gil Rivière-Wekstein page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gil Rivière-Wekstein image
Gil Rivière-Wekstein

Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs". 

Populaires

1Interdire la sociologie à l’Université pour manque de rigueur intellectuelle, l'intéressante leçon venue du Danemark
2Princesses, héritières et roturières : Jordan Bardella et ses drôles de dames
3Loi de Moore : la célèbre prédiction sur le doublement de la densité des composants informatiques (tous les 18 mois) a atteint ses limites, dès lors que nous réserve l’avenir ?
4Paris et Berlin ont un plan intéressant pour sauver la Tech européenne… et un énorme angle mort
5Ce projet d’infrastructure d’identification numérique généralisée que refuse d’assumer l’Etat
6Sur TruthSocial, Trump rêve d'une arrestation d'Obama
7Et si la vraie motivation du gouvernement pour maintenir des ZFE aussi injustes qu’inefficaces n’avait rien à voir avec l’environnement ?