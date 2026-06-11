AFFAIRE LYHANNA

11 juin 2026

Embolie : cette complexité réglementaire et administrative qui asphyxie la France — et tue parfois littéralement des Français

En janvier 2025, le ministre de la Justice envoyait une circulaire exigeant le traitement prioritaire des violences sur mineurs. Neuf mois plus tard, Lyhanna, 11 ans, disparaissait. Une plainte pour viol la concernant dormait depuis des mois dans un parquet. Personne ne l'avait lue. Pas faute de textes — faute de capacité à les appliquer. Ce dossier réunit quatre experts pour disséquer un mal français documenté : l'État produit des normes qu'il est structurellement incapable d'exécuter. Au tribunal, à l'hôpital, dans les exploitations agricoles, le même mécanisme est à l'œuvre. L'empilement législatif ne protège plus — il asphyxie. Et parfois, il tue.