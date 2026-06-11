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AFFAIRE LYHANNA

11 juin 2026

Embolie : cette complexité réglementaire et administrative qui asphyxie la France — et tue parfois littéralement des Français

En janvier 2025, le ministre de la Justice envoyait une circulaire exigeant le traitement prioritaire des violences sur mineurs. Neuf mois plus tard, Lyhanna, 11 ans, disparaissait. Une plainte pour viol la concernant dormait depuis des mois dans un parquet. Personne ne l'avait lue. Pas faute de textes — faute de capacité à les appliquer. Ce dossier réunit quatre experts pour disséquer un mal français documenté : l'État produit des normes qu'il est structurellement incapable d'exécuter. Au tribunal, à l'hôpital, dans les exploitations agricoles, le même mécanisme est à l'œuvre. L'empilement législatif ne protège plus — il asphyxie. Et parfois, il tue.

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Bertrand Mathieu Go to Bertrand Mathieu page , Jacques Dallest Go to Jacques Dallest page , Patrick Pelloux Go to Patrick Pelloux page et Jean-Marc Boussard Go to Jean-Marc Boussard page

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MOTS-CLES

Justice , affaire Lyhanna , Protection mineurs , France , jacques dallest , procureur , patrick pelloux , jean marc boussard , bertrand mathieu , Réforme , parquet , magistrat

THEMATIQUES

Sécurité
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Mathieu
Bertrand Mathieu est professeur émérite de l’Université Paris1- Panthéon-Sorbonne ; Président émérite de l’Association française de droit constitutionnel ; Ancien Conseiller d’Etat (S.Ex.) ; Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et membre de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe
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Jacques Dallest
Ex procureur général de Grenoble

Jacques Dallest est magistrat depuis trente ans. Il a notamment exercé cinq ans en Corse (1996-2001) et cinq ans à Marseille (2008-2013). Après avoir débuté en 1984 comme juge d'instruction, il est aujourd'hui procureur général à Chambéry, dans sa région d'origine. Il vient de sortir un dernier livre "Sur les chemins du crime" (Mareuil Editions).

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Patrick Pelloux

Patrick Pelloux est médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France (AMUF), un syndicat qui regroupe les médecins urgentistes hospitaliers.

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Jean-Marc Boussard

Jean-Marc Boussard est économiste, ancien directeur de recherche à l’INRA et membre de l’Académie d’Agriculture.

Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont La régulation des marchés agricoles (L’Harmattan, 2007).

 

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