AFFAIRE LYHANNA
11 juin 2026
Embolie : cette complexité réglementaire et administrative qui asphyxie la France — et tue parfois littéralement des Français
En janvier 2025, le ministre de la Justice envoyait une circulaire exigeant le traitement prioritaire des violences sur mineurs. Neuf mois plus tard, Lyhanna, 11 ans, disparaissait. Une plainte pour viol la concernant dormait depuis des mois dans un parquet. Personne ne l'avait lue. Pas faute de textes — faute de capacité à les appliquer. Ce dossier réunit quatre experts pour disséquer un mal français documenté : l'État produit des normes qu'il est structurellement incapable d'exécuter. Au tribunal, à l'hôpital, dans les exploitations agricoles, le même mécanisme est à l'œuvre. L'empilement législatif ne protège plus — il asphyxie. Et parfois, il tue.
14 min de lecture
Jacques Dallest est magistrat depuis trente ans. Il a notamment exercé cinq ans en Corse (1996-2001) et cinq ans à Marseille (2008-2013). Après avoir débuté en 1984 comme juge d'instruction, il est aujourd'hui procureur général à Chambéry, dans sa région d'origine. Il vient de sortir un dernier livre "Sur les chemins du crime" (Mareuil Editions).
Patrick Pelloux est médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France (AMUF), un syndicat qui regroupe les médecins urgentistes hospitaliers.
Jean-Marc Boussard est économiste, ancien directeur de recherche à l’INRA et membre de l’Académie d’Agriculture.
Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont La régulation des marchés agricoles (L’Harmattan, 2007).
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Jacques Dallest est magistrat depuis trente ans. Il a notamment exercé cinq ans en Corse (1996-2001) et cinq ans à Marseille (2008-2013). Après avoir débuté en 1984 comme juge d'instruction, il est aujourd'hui procureur général à Chambéry, dans sa région d'origine. Il vient de sortir un dernier livre "Sur les chemins du crime" (Mareuil Editions).
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Jean-Marc Boussard est économiste, ancien directeur de recherche à l’INRA et membre de l’Académie d’Agriculture.
Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont La régulation des marchés agricoles (L’Harmattan, 2007).