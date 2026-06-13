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Kremlin. (Image d'illustration)
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POLITIQUE RUSSE

13 juin 2026

Élections législatives russes : le parti au pouvoir navigue à vue

À quelques mois des élections législatives, Russie unie peine à définir sa stratégie. Entre guerre en Ukraine, ralentissement économique et incertitudes politiques, le parti au pouvoir reporte son véritable programme et mise sur la valorisation de rares bonnes nouvelles pour tenter de conserver l'initiative.

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MOTS-CLES

Russie , Vladimir Poutine , Kremlin , Politique , Guerre en Ukraine , conflits armés , partis politiques , géopolitique , Moscou , sanctions

THEMATIQUES

International
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Andrey Pertsev

Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.

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