Effondrement de l’Etat régalien : la faute à trop de libéralisme ou PAS ASSEZ ?

Atlantico : L'Etat régalien, en France, est de moins en moins efficient. D'aucuns affirment même qu'il s'effondre, particulièrement au regard de l'efficacité de certains de nos services publics, tels que l'hôpital ou l'école. De quelles données chiffrées disposons-nous pour brosser le portrait de cet effondrement de l'Etat et de son modèle ?

Jean-Luc Demarty : La montée de l’insécurité est une réalité et non un sentiment comme l’affirmait à tort Jospin lors de la campagne présidentielle de 2002, ce qui a été probablement un élément clef de son échec. Sur la longue période le taux de crimes et délits a explosé entre le début des années 1960 et le début des années 1980, passant de 10 à 60 pour 1000 habitants. Ce taux est plus ou moins stabilisé, mais a changé profondément de nature. Depuis 2017 le nombre de coups et blessures enregistrés par la police et la gendarmerie, stable depuis 2008, a augmenté de 50%. Les chiffres de 2023 sont particulièrement mauvais avec une augmentation des homicides, des viols, des escroqueries et même des vols de voiture, pourtant normalement historiquement en déclin. Les auteurs de crimes et délits sont très majoritairement âgés entre 15 et 24 ans. Les étrangers représentent 8% de la population et 38% des auteurs de cambriolages. Les citoyens français sont à juste titre exaspérés de voir des multirécidivistes, souvent mineurs, systématiquement remis en liberté sur la base de l’ordonnance de 1945 sur les mineurs dont les principes ont été conservés dans le code de justice pénale des mineurs de 2019. L’exaspération concerne également les peines insuffisantes, souvent non exécutées par manque de place dans les prisons. La présidence d’Emmanuel Macron est un échec majeur en matière de sécurité dont il n’a pris conscience que très tardivement. Avec l’insuffisante maîtrise de l’immigration qui a également des liens avec l’insécurité, c’est la cause fondamentale de la montée spectaculaire du RN.

La France a le record du monde de la dépense publique à 57 % du PIB, 9% de plus que l’Allemagne dont le modèle économique et social est pourtant proche. La France a également le record du monde des transferts sociaux à 32% du PIB. Il est incroyable que les Français constatent la dégradation de leur système de santé et de l’école avec de tels chiffres. Les déserts médicaux, les délais de plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous chez certains spécialistes ou pour certaines opérations chirurgicales, le classement de la France à la honteuse 23ème place du classement Pisa du niveau des élèves, le recul de la discipline à l’école témoignent de cette dégradation. Il y a à l’évidence un problème d’efficacité de la dépense publique en France.

Pierre Bentata : Indéniablement, nous faisons aujourd’hui face à la dégradation des services publics. La perception qu’en ont les Français, qui est celle de l'effondrement de l’Etat régalien que vous évoquez, est en partie vraie même s’il faut évidemment la nuancer. Prenons l’exemple de l’hôpital, où le système est très nettement déficitaire et où rien n’est fait pour régler les problèmes d’engorgement, notamment aux urgences. On constate, pour l’essentiel, que la population française est globalement bien soignée. De même du côté de l’éducation : les plus optimistes souligneront sûrement que des efforts sont faits, que l’on a, en France, l’une des dépenses les plus élevées par élève, comparativement au reste de l’Europe. Dans le même temps, pourtant, on observe la chute dramatique du niveau et des résultats de nos étudiants dans tous les classements internationaux. Bien sûr, il y a un effort qui est fait. Il est consenti par la population, d’ailleurs, mais force est de constater que la qualité est loin d’être au rendez-vous.

Concernant l’hôpital public, qui constitue l’un des exemples les plus parlants en la matière, il faut rappeler que les urgences sont en passe de remplacer les visites médicales et autres déplacements chez le médecin plus traditionnels. C’est un vrai problème en matière de logistique aussi bien qu’en termes d’offre et de demande qui engendre, c’est assez mécanique, la substitution entre l’hôpital et la médecine de ville.

Le système éducatif Français, ainsi que le démontrent régulièrement les classements PISA ou TIMSS, est l’un des plus (sinon le plus) inégalitaires du monde.

Dans un cas comme dans l’autre, il convient de le rappeler, on n’assiste pas stricto sensu à une chute du nombre d’effectifs mobilisés. Ils sont plutôt stables, particulièrement dans le domaine de la santé. Du côté des professeurs et des enseignants, environ 10 000 postes ont été supprimés depuis 2015, un chiffre qu’il faut mettre en perspective : on compte aussi 250 000 élèves en moins sur cette période. On peut ici parler d’effets de de débordement du système ou de substitution, mais le plus important à rappeler c’est que l’on observe une baisse de la qualité à budget au mieux constant et très souvent croissant.

La question du nombre de fonctionnaires est primordiale. Dans certains secteurs, ce n’est pas un secret, ils sont trop nombreux et dans d’autres nous faisons face à des pénuries. Cependant, il est difficile de fournir des données chiffrées sur cette question dans la mesure où l'INSEE et Eurostat ne fournissent plus de statistiques sur la question des inadéquations horizontales et verticales. Ce que l’on sait, c’est que les médecins et les infirmières déclarent que 30% de leur temps est consacré à de l’administratif, que la bureaucratie enfle au détriment du service que l’hôpital ou l’école (elle est aussi concernée) sont supposés fournir. Pire encore ! C’est cette même bureaucratie qui va, à chaque défaillance, exiger davantage d’effectifs qu’il sera ensuite très difficile de déloger. Bien souvent, c’est donc un problème qui s’autoalimente.