Un ingénieur observe les mâts des éoliennes depuis un poste de transformation automatisé en mer, au sein d'un parc éolien offshore situé à une dizaine de kilomètres au large de Gochang.
© JUNG YEON-JE / AFP
30 novembre 2025
Recherche ingénieurs désespérément : ces compétences qui manquent cruellement à la France pour optimiser sa transition énergétique
Face à l’urgence de la transition énergétique, la France manque cruellement d’ingénieurs et de techniciens qualifiés. Nucléaire, hydrogène, batteries, réseaux… les besoins explosent alors même que les formations peinent à suivre, que l’industrie souffre d’un dénigrement et que les jeunes se détournent des filières techniques. Cette pénurie structurelle menace les ambitions énergétiques nationales.
Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).
Caroline Diard est professeur associé au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.
