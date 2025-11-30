POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Un ingénieur observe les mâts des éoliennes depuis un poste de transformation automatisé en mer, au sein d'un parc éolien offshore situé à une dizaine de kilomètres au large de Gochang.

Un ingénieur observe les mâts des éoliennes depuis un poste de transformation automatisé en mer, au sein d'un parc éolien offshore situé à une dizaine de kilomètres au large de Gochang.

© JUNG YEON-JE / AFP

ATLANTICO-GREEN

30 novembre 2025

Recherche ingénieurs désespérément : ces compétences qui manquent cruellement à la France pour optimiser sa transition énergétique

Face à l’urgence de la transition énergétique, la France manque cruellement d’ingénieurs et de techniciens qualifiés. Nucléaire, hydrogène, batteries, réseaux… les besoins explosent alors même que les formations peinent à suivre, que l’industrie souffre d’un dénigrement et que les jeunes se détournent des filières techniques. Cette pénurie structurelle menace les ambitions énergétiques nationales.

Photo of Alexandre Baumann
Photo of Caroline Diard
Alexandre Baumann Go to Alexandre Baumann page et Caroline Diard Go to Caroline Diard page

10 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Baumann image
Alexandre Baumann

Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).

Caroline Diard image
Caroline Diard

Caroline Diard est professeur associé au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.

Populaires

1Entreprises ou immobilier : l'héritage des baby-boomers a déjà commencé à être transmis... dans une large impréparation
2Recherche ingénieurs désespérément : ces compétences qui manquent cruellement à la France pour optimiser sa transition énergétique
3Malédiction des enfants gâtés : quand l’Occident oublie les rudes défis surmontés sur le chemin de la prospérité
4Florent Manaudou & Elsa Bois s’aiment en public, Anthony & Anouchka Delon se miconcilient; Jacques & Gabriella champignonisent Monaco, Kendall Jenner rate un concombre; Ben Affleck thanksgives chez Jennifer Garner, Cristiano Ronaldo dîne chez les Trump
5Bascule vers un solde naturel négatif : 2025 ou l’année de l’effondrement démographique français
6De la « drogue party » à la « drogue ? Partis ! » : à Marseille comme à Paris, les cols blancs se font la malle
7Airbus en panne : la nuit noire des voyageurs français