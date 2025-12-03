La croissance économique (image d'illustration).
3 décembre 2025
L'OCDE prédit un monde à deux vitesses pour la croissance 2026 : boom pour les émergents, ralenti pour l'Europe et les États-Unis
La croissance économique va diviser le monde : les émergents qui s'en sortiront bien et les vieux pays riches, dont l'Europe, qui vont ramer.
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
