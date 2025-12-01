Xi Jinping. (Image d'illustration)
© AFP
ALERTE ORANGE
1 décembre 2025
Mais qu’exporterons-nous maintenant que la Chine est devenue la seule puissance à se passer du reste du monde ?
Si les sanctions américaines sur les semi‑conducteurs devaient freiner Pékin, elles semblent au contraire avoir accéléré son autosuffisance technologique et renforcé son ascendant industriel sur l’Occident.
9 min de lecture
MOTS-CLESChine , Etats-Unis , exportations , semi-conducteurs , autosuffisance technologique , Occident , sanctions
THEMATIQUESEconomie
Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
