POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Xi Jinping. (Image d'illustration)

Xi Jinping. (Image d'illustration)

© AFP

ALERTE ORANGE

1 décembre 2025

Mais qu’exporterons-nous maintenant que la Chine est devenue la seule puissance à se passer du reste du monde ?

Si les sanctions américaines sur les semi‑conducteurs devaient freiner Pékin, elles semblent au contraire avoir accéléré son autosuffisance technologique et renforcé son ascendant industriel sur l’Occident.

Photo of Jean-François Di Meglio
Photo of Michel Ruimy
Jean-François Di Meglio Go to Jean-François Di Meglio page et Michel Ruimy Go to Michel Ruimy page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Chine , Etats-Unis , exportations , semi-conducteurs , autosuffisance technologique , Occident , sanctions

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-François Di Meglio image
Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

Michel Ruimy image
Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : ces compétences qui manquent cruellement à la France pour optimiser sa transition énergétique
2Malédiction des enfants gâtés : quand l’Occident oublie les rudes défis surmontés sur le chemin de la prospérité
3Entreprises ou immobilier : l'héritage des baby-boomers a déjà commencé à être transmis... dans une large impréparation
4Benoît Perrin (Contribuables Associés) : "Les Français entre ras-le-bol fiscal et déni de déficits"
5Retraites : l’usure biomédicale, cette piste pour sortir du casse-tête de la pénibilité
6(Feindre de) Croire à un génocide à Gaza est devenu un signe de ralliement pour la gauche comme l’élection volée de 2020 l’était pour la droite trumpiste
7Plus de malades car… mieux soignés : le grand paradoxe de la médecine contemporaine