Le président français Emmanuel Macron et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva saluent la foule après une rencontre bilatérale dans le cadre de la COP30, la conférence des Nations Unies sur le climat, à Belém, dans l'État du Pará, au Brésil, le 6 novembre 2025.

©

GUERRE DES BLOCS

18 décembre 2025

Mercosur : mais pourquoi la France est-elle incapable de comprendre que l’Amérique du Sud est le principal continent à pouvoir être un vrai allié économique ?

Alors que la France continue d’hésiter sur l’accord UE -Mercosur, le risque d’un décrochage stratégique avec l’Amérique du Sud s’accentue. Dans un monde structuré par des blocs dominés par les États-Unis et la Chine, le sous-continent latino-américain apparaît pourtant comme l’un des derniers partenaires économiques et géopolitiques naturels de l’Europe.

Alexandre Lohmann
Alexandre Lohmann

Alexandre Lohmann
Alexandre Lohmann

Alexandre Lohmann est chef économiste dans un fonds d'investissement brésilien.

