Cette photographie montre des microphones de médias, notamment RFI, BFMTV, franceinfo, AFP, CDanslAir, LCP, TF1, France Culture, installés pour les déclarations à la presse à l'Assemblée nationale à la suite du second tour des élections législatives, le 10 juillet 2024.

© BERTRAND GUAY / AFP

QUERELLE SUR LA VERITE

3 décembre 2025

Cette guerre civile froide qui fait déjà rage en France (et tous ceux qui l’alimentent…)

En voulant ressusciter un label censé distinguer les « bons » médias des autres, Emmanuel Macron a rallumé l’une des querelles les plus inflammables du moment : qui décide désormais de la vérité dans un pays où plus aucune autorité ne fait consensus ?

Photo of Raul Magni Berton
Photo of Christophe Boutin
Photo of Philippe d'Iribarne
Raul Magni Berton Go to Raul Magni Berton page , Christophe Boutin Go to Christophe Boutin page et Philippe d'Iribarne Go to Philippe d'Iribarne page

18 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Raul Magni Berton image
Raul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

Christophe Boutin image
Christophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

Philippe d'Iribarne image
Philippe d'Iribarne

Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).

 

D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).

