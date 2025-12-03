POLITIQUE
Shabana Mahmood, ministre de l'Intérieur socialiste de Grande-Bretagne : "S’installer dans le pays pour toujours n’est pas un droit mais un privilège qui doit être mérité"

LEPENO-TRAVAILLISME

3 décembre 2025

Le RN en rêvait, les socialistes britanniques le font : en Grande-Bretagne, allocations sociales et HLM bientôt réservés aux seuls nationaux

Bousculé dans les sondages par Reform UK, le parti du populiste anti-Europe Nigel Farage, le gouvernement de Keir Starmer multiplie les mesures défavorables aux étrangers — légaux ou pas.

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

