Shabana Mahmood, ministre de l'Intérieur socialiste de Grande-Bretagne : "S’installer dans le pays pour toujours n’est pas un droit mais un privilège qui doit être mérité"
© AFP
LEPENO-TRAVAILLISME
3 décembre 2025
Le RN en rêvait, les socialistes britanniques le font : en Grande-Bretagne, allocations sociales et HLM bientôt réservés aux seuls nationaux
Bousculé dans les sondages par Reform UK, le parti du populiste anti-Europe Nigel Farage, le gouvernement de Keir Starmer multiplie les mesures défavorables aux étrangers — légaux ou pas.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESimmigration , Royaume-Uni , Marine Le Pen , préférence nationale , Keir Starmer , Shabana Mahmood
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS