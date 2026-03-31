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Édouard Philippe à son arrivée pour tenir une réunion de campagne au Havre, avant le second tour des élections municipales françaises de 2026, le 19 mars 2026.
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FESTINA LENTE

31 mars 2026

Édouard Philippe ou l’homme qui pensait toujours qu’il est urgent d’attendre

Entre prudence stratégique, fragilités à droite et concurrence accrue au sein du bloc central, Edouard Philippe semble miser sur l’attente pour préserver un avantage dans les sondages.

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MOTS-CLES

Edouard Philippe , élections présidentielles 2027 , sondages , droite , RN , rassemblement national , bloc central , Jordan Bardella

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jérôme Besnard

Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université Paris Cité.

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