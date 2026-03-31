FESTINA LENTE
31 mars 2026
Édouard Philippe ou l’homme qui pensait toujours qu’il est urgent d’attendre
Entre prudence stratégique, fragilités à droite et concurrence accrue au sein du bloc central, Edouard Philippe semble miser sur l’attente pour préserver un avantage dans les sondages.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université Paris Cité.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université Paris Cité.