Crise du centre

Édouard Philippe ou le long supplice de la dissolution dans l’acide du bilan du macronisme

La chute de François Bayrou sonne comme l’aveu d’impuissance d’un bloc central en perte de vitesse. Édouard Philippe, longtemps favori dans les sondages, se heurte aujourd’hui aux limites d’un positionnement jugé trop sage dans une France en quête de radicalité. À ses côtés, Gabriel Attal peine à donner une identité à Renaissance, tandis que Retailleau s’affirme comme l’alternative à droite.