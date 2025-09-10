Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Politique
Edouard Philippe. (Image d'illustration)
Crise du centre

Édouard Philippe ou le long supplice de la dissolution dans l’acide du bilan du macronisme

La chute de François Bayrou sonne comme l’aveu d’impuissance d’un bloc central en perte de vitesse. Édouard Philippe, longtemps favori dans les sondages, se heurte aujourd’hui aux limites d’un positionnement jugé trop sage dans une France en quête de radicalité. À ses côtés, Gabriel Attal peine à donner une identité à Renaissance, tandis que Retailleau s’affirme comme l’alternative à droite.

avec Christophe BoutinetLuc Gras
author imageChristophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

author imageLuc Gras

Luc Gras est politologue et médiateur. Luc Gras est l'auteur de "La démocratie en péril" publié en 2024.

