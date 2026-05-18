TIC TAC
18 mai 2026
Ces économistes qui pensent que l’explosion des déséquilibres mondiaux nous mène mécaniquement à une énorme crise financière
Endettement massif, excédents chinois et déficits américains ravivent les inquiétudes d’une nouvelle crise financière mondiale. Mais les économistes restent divisés sur la cause réelle de ces déséquilibres.
11 min de lecture
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Populaires
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.