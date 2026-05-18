POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
De plus en plus d’économistes estiment que les grands déséquilibres mondiaux ressemblent dangereusement aux configurations qui ont précédé les grandes crises financières des années 1930, 1980 ou 2008.
See image caption
See copyright

TIC TAC

18 mai 2026

Ces économistes qui pensent que l’explosion des déséquilibres mondiaux nous mène mécaniquement à une énorme crise financière

Endettement massif, excédents chinois et déficits américains ravivent les inquiétudes d’une nouvelle crise financière mondiale. Mais les économistes restent divisés sur la cause réelle de ces déséquilibres.

Photo of Alexandre Delaigue
Photo of Don Diego De La Vega
Alexandre Delaigue Go to Alexandre Delaigue page et Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page

11 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

crise financière , crise économique , déséquilibres mondiaux , dette , Chine , Etats-Unis , tensions commerciales , désindustrialisation

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Delaigue image
Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.