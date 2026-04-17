ERREMENTS MEDICAUX
17 avril 2026
Dysmorphie de genre : la vaste étude finlandaise qui établit que les opérations de réassignation sexuelle aggravent l’état psychologique des adolescents
Vingt-cinq ans de suivi, des centaines d'adolescents observés jusqu'à l'âge adulte : l'étude finlandaise dirigée par le Pr Kaltiala vient d'apporter ce que le débat sur la transidentité des mineurs attendait — et redoutait. Sa conclusion est sans appel : la réassignation médicale et chirurgicale ne soulage pas la souffrance des jeunes qui se sentent "dans le mauvais corps". Décryptage.
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THEMATIQUESSanté
Christian Flavigny est pédopsychiatre, psychanalyste, directeur de recherche à l’Institut Thomas More et auteur de La querelle du genre, PUF 2012 (récit détaillé de la genèse de la notion de “genre”) ; Aider les enfants transgenres – contre l’américanisation des soins aux enfants, Téqui, 2021 ; Comprendre le phénomène transgenre – la solution par la culture française, Ellipses, 2023
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Christian Flavigny est pédopsychiatre, psychanalyste, directeur de recherche à l’Institut Thomas More et auteur de La querelle du genre, PUF 2012 (récit détaillé de la genèse de la notion de “genre”) ; Aider les enfants transgenres – contre l’américanisation des soins aux enfants, Téqui, 2021 ; Comprendre le phénomène transgenre – la solution par la culture française, Ellipses, 2023