ERREMENTS MEDICAUX

17 avril 2026

Dysmorphie de genre : la vaste étude finlandaise qui établit que les opérations de réassignation sexuelle aggravent l’état psychologique des adolescents

Vingt-cinq ans de suivi, des centaines d'adolescents observés jusqu'à l'âge adulte : l'étude finlandaise dirigée par le Pr Kaltiala vient d'apporter ce que le débat sur la transidentité des mineurs attendait — et redoutait. Sa conclusion est sans appel : la réassignation médicale et chirurgicale ne soulage pas la souffrance des jeunes qui se sentent "dans le mauvais corps". Décryptage.