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Des manifestants brandissent des pancartes lors de la 21e Marche annuelle des personnes transgenres, le 27 juin 2025 à San Francisco, en Californie.
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ERREMENTS MEDICAUX

17 avril 2026

Dysmorphie de genre : la vaste étude finlandaise qui établit que les opérations de réassignation sexuelle aggravent l’état psychologique des adolescents

Vingt-cinq ans de suivi, des centaines d'adolescents observés jusqu'à l'âge adulte : l'étude finlandaise dirigée par le Pr Kaltiala vient d'apporter ce que le débat sur la transidentité des mineurs attendait — et redoutait. Sa conclusion est sans appel : la réassignation médicale et chirurgicale ne soulage pas la souffrance des jeunes qui se sentent "dans le mauvais corps". Décryptage.

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MOTS-CLES

transition de genre , Santé , étude , Adolescents , mineurs

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Christian Flavigny

Christian Flavigny est pédopsychiatre, psychanalyste, directeur de recherche à l’Institut Thomas More et auteur de La querelle du genre, PUF 2012 (récit détaillé de la genèse de la notion de “genre”) ; Aider les enfants transgenres – contre l’américanisation des soins aux enfants, Téqui, 2021 ; Comprendre le phénomène transgenre – la solution par la culture française, Ellipses, 2023