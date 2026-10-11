SOLITUDE ET ANGOISSE DE LA PERFORMANCE

Du névrosé au dépressif : la grande bascule psychique de l’Occident racontée par Ruben Rabinovitch

Là où l’on attendait des individus libérés et apaisés dans une société sécularisée, les cabinets de psy reçoivent des individus plus fragiles, qui ne souffrent plus d’interdits mais de leur absence. Au lendemain de la visite de Léon XIV en France, le psychanalyste Ruben Rabinovitch, coauteur avec Jérôme Fourquet d’Homo occidentalis (Seuil), décrit cette bascule anthropologique et psychique qui a vu le monde de la culpabilité et du devoir céder la place à celui de la performance, du narcissisme et de l’instabilité. Une mutation qui, selon lui, dépasse le clivage gauche-droite et nous emporte tous.