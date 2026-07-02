ELECTIONS EN VUE

La droite veut s’attaquer à l’assistanat pour se différencier du RN : et si elle passait largement à côté du vrai problème ?

À l'initiative de Laurent Wauquiez, les députés de droite réclament une commission d'enquête sur les aides sociales, avec un triple objectif revendiqué : « garder le social, arrêter l'assistanat, revaloriser le travail ». L'intention est claire, à dix-huit mois d'une présidentielle où le Rassemblement national entretient une ambiguïté entre dénonciation rhétorique de l'assistanat et votes qui freinent certaines réformes du travail. Mais la focalisation sur l'assistanat suffit-elle à décrire la maladie du modèle social français, ou bien offre-t-elle surtout une cible commode, visible, moralement satisfaisante, quand le vrai chantier, celui de la croissance et de la qualité de l'emploi, demande un courage politique rare ?