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À l'initiative de Laurent Wauquiez, les députés de droite réclament une commission d'enquête sur les aides sociales.
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ELECTIONS EN VUE

2 juillet 2026

La droite veut s’attaquer à l’assistanat pour se différencier du RN : et si elle passait largement à côté du vrai problème ?

À l'initiative de Laurent Wauquiez, les députés de droite réclament une commission d'enquête sur les aides sociales, avec un triple objectif revendiqué : « garder le social, arrêter l'assistanat, revaloriser le travail ». L'intention est claire, à dix-huit mois d'une présidentielle où le Rassemblement national entretient une ambiguïté entre dénonciation rhétorique de l'assistanat et votes qui freinent certaines réformes du travail. Mais la focalisation sur l'assistanat suffit-elle à décrire la maladie du modèle social français, ou bien offre-t-elle surtout une cible commode, visible, moralement satisfaisante, quand le vrai chantier, celui de la croissance et de la qualité de l'emploi, demande un courage politique rare ?

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MOTS-CLES

commission d'enquête , Laurent Wauquiez , assistanat , droite , RSA , travail , aides sociales , Rassemblement National

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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