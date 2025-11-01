POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Une femme plongée en pleine sieste. (Image d'illustration)

Une femme plongée en pleine sieste. (Image d'illustration)

© JOHN MOORE / Getty Images via AFP

SOMMEIL 2.0

1 novembre 2025

Dormir sous surveillance : la tentation (inutile ?) du sommeil connecté

Les lits connectés promettent de mieux dormir grâce à des capteurs et à la collecte de données. Mais pour certains, ces objets relèvent plus du gadget coûteux que de la médecine du sommeil : fiabilité limitée, dépendance aux chiffres et risque de dérive technologique.

Photo of Marc Rey
Marc Rey Go to Marc Rey page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

sommeil , santé , objets connectés , nouvelles technologies , nouveau monde , base de données

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Marc Rey image
Marc Rey

Le Dr Marc Rey est président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV). Neurologue, il a été responsable du Centre du Sommeil de l’Hôpital de la Timone – AP-HM à Marseille.

Populaires

1Être millionnaire en France n’est plus du tout ce que c’était
2Lolita & Cerise se prédéchirent l’héritage de Renaud; Kim Kardashian se fait recadrer par la NASA, Justin Trudeau voyantiser par Katy Perry; Luc Besson & Sarah Saldmann officialisent, Marc Lavoine & Adriana Karembeu emménagent, David Beckham bourd’butine
3Naissance du “super-IFI” : une alliance surprise relance le spectre de l’ISF
4Les 500 fortunes françaises qui auraient grandi beaucoup plus vite que le patrimoine du reste des Français ? Encore une intox made in Zucman…
5ISF volontaire : un anonyme fortuné paie près de 30 000 euros pour déjeuner avec François Hollande
6Contre-budget : ces 36 milliards d’économies prévues par le RN… qui seraient dures à réaliser
7Apple vieillit, ignore les miracles de l’IA, mais reste sur le podium boursier. Cherchez l’erreur ?