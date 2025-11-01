Une femme plongée en pleine sieste. (Image d'illustration)
© JOHN MOORE / Getty Images via AFP
SOMMEIL 2.0
1 novembre 2025
Dormir sous surveillance : la tentation (inutile ?) du sommeil connecté
Les lits connectés promettent de mieux dormir grâce à des capteurs et à la collecte de données. Mais pour certains, ces objets relèvent plus du gadget coûteux que de la médecine du sommeil : fiabilité limitée, dépendance aux chiffres et risque de dérive technologique.
5 min de lecture
MOTS-CLESsommeil , santé , objets connectés , nouvelles technologies , nouveau monde , base de données
THEMATIQUESTech & IA
Le Dr Marc Rey est président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV). Neurologue, il a été responsable du Centre du Sommeil de l’Hôpital de la Timone – AP-HM à Marseille.
Populaires
Le Dr Marc Rey est président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV). Neurologue, il a été responsable du Centre du Sommeil de l’Hôpital de la Timone – AP-HM à Marseille.