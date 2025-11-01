SOMMEIL 2.0

1 novembre 2025

Dormir sous surveillance : la tentation (inutile ?) du sommeil connecté

Les lits connectés promettent de mieux dormir grâce à des capteurs et à la collecte de données. Mais pour certains, ces objets relèvent plus du gadget coûteux que de la médecine du sommeil : fiabilité limitée, dépendance aux chiffres et risque de dérive technologique.