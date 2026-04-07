ATLANTICO-BUSINESS
7 avril 2026
Donald Trump veut gagner sa « guerre », retrouver la confiance de son opinion et obtenir du Congrès des rallonges budgétaires. Mais combien ça coûte ?
Donald Trump a tout fait hier soir pour partager avec les Américains ses succès militaires en Iran… et demain, il fera tout pour présenter les factures de la guerre. Le président ne donne pas de chiffres précis, mais il sait que le Congrès va devoir payer.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESDonald Trump , Guerre en Iran , déficit public , rallonges budgétaires , Congrès , dette , intérêts
THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.