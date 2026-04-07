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Le président américain Donald Trump observe la levée du drapeau américain sur un mât nouvellement installé sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington DC, le 18 juin 2025.
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ATLANTICO-BUSINESS

7 avril 2026

Donald Trump veut gagner sa « guerre », retrouver la confiance de son opinion et obtenir du Congrès des rallonges budgétaires. Mais combien ça coûte ?

Donald Trump a tout fait hier soir pour partager avec les Américains ses succès militaires en Iran… et demain, il fera tout pour présenter les factures de la guerre. Le président ne donne pas de chiffres précis, mais il sait que le Congrès va devoir payer.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Guerre en Iran , déficit public , rallonges budgétaires , Congrès , dette , intérêts

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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