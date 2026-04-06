ATLANTICO-BUSINESS
6 avril 2026
Diesel plus cher que l’essence : une aberration devenue la norme
Pendant des décennies, on nous a vendu le diesel comme la solution économique. Aujourd’hui, en pleine guerre du Golfe, c'est l’inverse : il est souvent plus cher que l’essence… et il augmente plus vite. Alors que l’essence et le diesel sont fabriqués avec le même Brut. Cherchez l’erreur.
3 min de lecture
MOTS-CLESbusiness , diesel , Essence , pétrole , taxes , prix à la pompe , Détroit d'Ormuz , raffinage , demande
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.