POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un automobiliste utilise une pompe à essence Gazol pour faire le plein de sa voiture dans une station-service à Marseille, le 10 mars 2026.
See image caption
See copyright

ATLANTICO-BUSINESS

6 avril 2026

Diesel plus cher que l’essence : une aberration devenue la norme

Pendant des décennies, on nous a vendu le diesel comme la solution économique. Aujourd’hui, en pleine guerre du Golfe, c'est l’inverse : il est souvent plus cher que l’essence… et il augmente plus vite. Alors que l’essence et le diesel sont fabriqués avec le même Brut. Cherchez l’erreur.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

business , diesel , Essence , pétrole , taxes , prix à la pompe , Détroit d'Ormuz , raffinage , demande

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Arrêté anti-expulsion à Saint-Denis : ce méchant effet boomerang que prépare Bally Bagayoko contre ceux qui ont de vraies difficultés à se loger
2Guerre en Ukraine : qui a vu que la Russie avait reculé de ses lignes de front depuis mars 2022 ?
3Les Occidentaux fuient leurs pays comme jamais auparavant et voilà pourquoi
4Vote à l’ONU avec la Russie et la Chine : mais à quoi joue donc la France avec ses alliés ?
5Pourquoi les prix du pétrole flambent-ils alors qu'on n'en manque pas ?
6Mais pourquoi Loukachenko a-t-il donné l’ordre à l’armée biélorusse de se préparer à entrer en guerre ?
7Blackout de la péninsule ibérique : les révélations électriques du Sénat espagnol sur ce que le gouvernement socialiste a tenté d’étouffer