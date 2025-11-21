LONGUES SOIREES DANS LE NOIR ET RYTHMES CIRCADIENS

Devrions-nous dîner plus tôt en hiver ?

Une fois l'heure d'hiver passée et la nuit tombée avant même que beaucoup d'entre nous ne quittions le travail, le rythme hivernal peut sembler plus pesant : journées plus courtes, soirées plus sombres et dîners souvent plus tardifs. Modifier nos horaires de repas pendant l'hiver a de nombreux avantages pour notre corps et notre esprit.