Modifier nos horaires de repas pendant l'hiver a de nombreux avantages pour notre corps et notre esprit.
LONGUES SOIREES DANS LE NOIR ET RYTHMES CIRCADIENS
21 novembre 2025
Devrions-nous dîner plus tôt en hiver ?
Une fois l'heure d'hiver passée et la nuit tombée avant même que beaucoup d'entre nous ne quittions le travail, le rythme hivernal peut sembler plus pesant : journées plus courtes, soirées plus sombres et dîners souvent plus tardifs. Modifier nos horaires de repas pendant l'hiver a de nombreux avantages pour notre corps et notre esprit.
Les recherches de Catherine Norton visent globalement à optimiser les connaissances, les attitudes et les comportements alimentaires afin de favoriser une meilleure santé et de meilleures performances. Elle travaille auprès de différentes populations, notamment des patients, des personnes âgées, des étudiants et des athlètes de haut niveau.
